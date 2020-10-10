“التعليم” تمنع “تكليف” موظفيها إلا بموافقة صاحب الصلاحية وعبر نظام فارس

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات، بأن لا يتم التكليف دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية ويكون من خلال القنوات الرسمية في نظام فارس.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم اطلعت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم أنه لوحظ تكليف عدد من الموظفين والموظفات بين إدارات التعليم ووكالات الوزارة دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية.

ووجه التعميم استنادا للمادة (69) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بأن تكون طلبات التكليف من خلال القنوات الرسمية ومعالجة جميع حالات التكليف السابقة خارج النظام إلكترونية عن طريق الخدمة الذاتية بنظام فارس، بهدف التنسيق والتنظيم بين كافة الوحدات الإدارية ووفقا للاحتياج الفعلي للجهة طالبة التكليف للاستفادة المثلى من الموارد البشرية بكفاءة وفعالية وبما يحقق مصلحة العمل، وما عدا ذلك سيكون عرضة للمسائلة النظامية.