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رئيس جامعة الباحة يتفقد احتياجات كلية العلوم والآداب بقلوة

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رئيس جامعة الباحة يتفقد احتياجات كلية العلوم والآداب بقلوة

رئيس جامعة الباحة يتفقد احتياجات كلية العلوم والآداب بقلوة
http://almnatiq.net/?p=910794
المناطق_واس

تفقد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس؛ كلية العلوم والآداب بمحافظة قلوة، يرافقه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي, والمشرف العام على الإدارة العامة للمشاريع الدكتور راجى عدنان بناني, وعميد الكلية الدكتور عبدالرحمن بن علي الزندي، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس.
وعُقد خلال الجولة اجتماع موسع مع عميد الكلية ووكلائها، ورؤساء الأقسام، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية والأكاديمية في الكلية، والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، كما استمع إلى آراءهم ومطالبهم، واحتياجاتهم، ومقترحاتهم.
عقب ذلك تجوّل الدكتور الحسين في مرافق الكلية، والقاعات الدراسية، ومعامل المواد العلمية، والحاسب الآلي، والمكتبة ، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإدارية، إضافة إلى الاطلاع على مشاريع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واستمع إلى شرح من عميد الكلية، ورؤساء الأقسام، عن الخدمات والبرامج التي تقدمها الكلية.
تلا ذلك جولة لمبنى شطر الطالبات شملت القاعات الدراسية والمعامل واستمع شرح تفصيلي من وكيلة الكلية الدكتورة حرم إسماعيل و إلى ملحوظات وطلبات المشرفات وعضوات هيئة التدريس والإداريات بالكلية, فيما تم الوقوف على الأرض المخصصه الكلية العلوم والأداب بقلوة واستمع إلى شرح عن مساحتها ومميزات موقعها من عميد الكلية .
يذكر أن زيارة رئيس جامعة الباحة تهدف إلى تفقد شؤون الكليات والوقوف ميدانياً على إنجازاتها، واحتياجاتها عن قرب، والاستماع إلى آراء وملحوظات ومقترحات منسوبيها مباشرة.

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