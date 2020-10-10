استشاري أمراض معدية يحسم «احتمالية عودة فيروس كورونا للمتعافين»

أكَّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان، إمكانية عودة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للمتعافين منه. وأضاف «الخشان» لـ«الإخبارية»، ينبغي استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، بعد ثبوت عودته لبعض المتعافين منه؛ حيث عاد إليهم بنمط مختلف؛ لذلك فالتصرف الأسلم أن يظل الالتزام بالإجراءات الوقائية (لمن أصيب أو لم يصب بالفيروس)، مع توحيد تلك الإجراءات بجميع الأماكن العامة والتزام الناس بوضع الكمامة.