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عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة

عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة

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عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة

عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة
http://almnatiq.net/?p=910805

نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة أول أمس (الأربعاء 07 أكتوبر 2020) لقاء إرشاديًا تحفيزيًا تفاعليًا للطلبة المتعثرين من خلال مركز التوجيه والإرشاد الطلابي عبر المنصة الإلكترونية (زوم) وذلك ضمن فعاليات وأنشطة برنامج “كلية خالية من التعثر”.
قدم اللقاء رئيس قسم علم النفس بكلية التربية الدكتور سعود الشمري، وتناول اللقاء حزمة من التوجيهات والإرشادات التحفيزية، وشرح مفصل عن الأسباب التي تؤدي إلى التعثر وكيفية التعامل معها وتجاوزها، وتناول اللقاء أهمية دافعية الإنجاز والرغبة والثقة بالنفس وتقدير الذات الإيجابي في مواجهة التعثر، كما تم تشجيع الطلاب على ضرورة الاجتهاد الذاتي والموازنة بين الحياة الاجتماعية والدراسية، وضرورة تنظيم الوقت والمذاكرة، وقد حضر اللقاء مجموعة من الطلاب والطالبات المتعثرين من مختلف كليات الجامعة وفروعها.

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