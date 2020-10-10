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اتفاقية تعاون بين وزارة ⁧‫الصحة‬⁩ و‫جامعةالأميرسطام‬⁩ لتبادل الخبرات والكفاءات

اتفاقية تعاون بين وزارة ⁧‫الصحة‬⁩ و‫جامعةالأميرسطام‬⁩ لتبادل الخبرات والكفاءات

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اتفاقية تعاون بين وزارة ⁧‫الصحة‬⁩ و‫جامعةالأميرسطام‬⁩ لتبادل الخبرات والكفاءات

اتفاقية تعاون بين وزارة ⁧‫الصحة‬⁩ و‫جامعةالأميرسطام‬⁩ لتبادل الخبرات والكفاءات
http://almnatiq.net/?p=910807
المناطق_الرياض

تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين كلا من وزارة الصحة وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومثل الجهتين في هذه الاتفاقية مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج و كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام , وقام بتوقيع الاتفاقية من قبل الجامعة عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد بن سليمان العليوي و الدكتور فهد الممخور ممثلا عن مستشفى الملك خالد بمقر المستشفى بمحافظة السيح وبحضور سعادة مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة بصحة الرياض الصيدلي نواف العتيبي ومدير إدارة الرعاية الصيدلية الصيدلي فهد العتيبي وذلك يوم الخميس بتاريخ 21 / 2 / 1442هـ الموافق 8 / 10 / 2020م، وتهدف هذه الاتفاقية الى تبادل الخبرات و الكفاءات في مجالات عدة كبرنامج الممارسة الصيدلانية وعمل دورات و ورش عمل تدريبية تخدم العاملين في مجال الصيدلة .
من جانبه ذكر عميد كلية الصيدلة سعادة الدكتور احمد بن سليمان العليوي أن الكلية دائما تسعى لفتح آفاق مع الجهات الصحية لرفع من مستوها و معرفة لكل ماهو جديد في القطاع الصحي من خلال الاحتكاك وكسب الخبرة الكافية وذلك عن طريق توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تخدم المجتمع .
ومن جانبٍ آخر قدم سعادة الدكتور العليوي شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد لاهتمامه بالكلية و متابعته الدائمة وشكره لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الخضيري على وقوفه على تفاصيل هذه الاتفاقية واعتمادها.

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