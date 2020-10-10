اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” تستقبل المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي

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استقبلت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي ليبدأون في تنفيذ الجزء العلمي الخاص بـالأفكار المتأهلة وعددها (20) من بين (7921) فكرة.

وستخضع الأفكار النهائية للتحكيم من قبل اللجنة لتحديد الفائزين في كل مسار وإعلانها غدا.

مما يذكر أن عدد المشاركين في ” تحدي أبشر ” تجاوز 10 آلاف مشاركٍ ومشاركة، منهم (74%) سعوديون، و(26%) من جنسيات مختلفة، وتوزعت الأفكار على مسارات المسابقة الثلاثة ، الأول تطوير خدمة قائمة، والثاني تطوير خدمة جديدة، والثالث تطوير خدمات في أوقات الأزمات عن بعد، شملت مجالات (الذكاء الاصطناعي – إنترنت الأشياء – الطائرات المسيّرة “الدرونز “- سلاسل الكتل (البلوكشين) – الواقع الافتراضي والمعزز ).