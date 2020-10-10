احدث الأخبار

اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” تستقبل المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة
أبرز المواد
 استشاري أمراض معدية يحسم «احتمالية عودة فيروس كورونا للمتعافين»
أبرز المواد
 رئيس جامعة الباحة يتفقد احتياجات كلية العلوم والآداب بقلوة
أبرز المواد
 “التعليم” تمنع “تكليف” موظفيها إلا بموافقة صاحب الصلاحية وعبر نظام فارس
أبرز المواد
 «تويتر» يكتسي بـ«الأخضر».. الوزارات تتفاعل مع حملة التشجير
أبرز المواد
 عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار “الحسيني”
أبرز المواد
 مقتل رهينة سويسرية على يد إرهابيين في مالي
أبرز المواد
 «ترامب» يحذر «إيران»: إذا عبثتم معنا سنرد بطريقة لن تتوقعوها
أبرز المواد
 بالفيديو .. .انفجار جديد يهز العاصمة اللبنانية”بيروت” وسقوط قتلي !
أبرز المواد
 366 ألف ريال حصيلة اليوم لمزاد نادي الصقور
أبرز المواد
اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” تستقبل المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي

اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” تستقبل المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي

أبرز المواد
جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

أبرز المواد
عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة

عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة

أبرز المواد
استشاري أمراض معدية يحسم «احتمالية عودة فيروس كورونا للمتعافين»

استشاري أمراض معدية يحسم «احتمالية عودة فيروس كورونا للمتعافين»

أبرز المواد

اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” تستقبل المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي

اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” تستقبل المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي
http://almnatiq.net/?p=910809
المناطق_واس

استقبلت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر ” المتأهلين للمرحلة النهائية من التحدي ليبدأون في تنفيذ الجزء العلمي الخاص بـالأفكار المتأهلة وعددها (20) من بين (7921) فكرة.
وستخضع الأفكار النهائية للتحكيم من قبل اللجنة لتحديد الفائزين في كل مسار وإعلانها غدا.
مما يذكر أن عدد المشاركين في ” تحدي أبشر ” تجاوز 10 آلاف مشاركٍ ومشاركة، منهم (74%) سعوديون، و(26%) من جنسيات مختلفة، وتوزعت الأفكار على مسارات المسابقة الثلاثة ، الأول تطوير خدمة قائمة، والثاني تطوير خدمة جديدة، والثالث تطوير خدمات في أوقات الأزمات عن بعد، شملت مجالات (الذكاء الاصطناعي – إنترنت الأشياء – الطائرات المسيّرة “الدرونز “- سلاسل الكتل (البلوكشين) – الواقع الافتراضي والمعزز ).

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول
عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة

عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة المتعثرين الجامعة
استشاري أمراض معدية يحسم «احتمالية عودة فيروس كورونا للمتعافين»

استشاري أمراض معدية يحسم «احتمالية عودة فيروس كورونا للمتعافين»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*