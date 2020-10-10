أعلنت جامعة الجوف عن آلية الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول من العام 1442 بحيث تكون حضورية وفق الآتي:
1-يكون توزيع الاختبارات الفصلية على أربعة أسابيع كحد أدنى بدءا من الأسبوع السابع ويحق للكلية جدولة اختباراتها خلال ستة أسابيع حسب طبيعة كل كلية.
2-وتوزع المقررات في الخطة الدراسية على الأسابيع المحددة بحيث لا يتجاوز حضور الطلبة لكل يوم عن ٪۲۰ من عدد الطلبة الإجمالي بكل كلية.
3- يراعى توزيع اختبارات كل يوم على فترات كامل اليوم الدراسي وعدم حضور أكثر من 5٪ من طلبة الكلية الكل فترة اختبار.
4-اختبارات مقررات متطلبات الجامعة سوف توضع لها خطة مفصلة، بحيث يتم عقد بعضها إلكترونيا حضوريا) بالجامعة أو عن بعد، ويتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقا، بعد التنسيق مع الكليات المعنية.
5-تحدد الطاقة الاستيعابية لكل قاعة بما لا يتجاوز نصف طاقتها ويتم توزيع الاختبار لأكثر من مجموعة إن كانت الشعبة بها أكثر من هذا العدد.
6-الالتزام بتعقيم جميع القاعات الدراسية بعد نهاية كل اختبار، وعدم إجراء الاختبار بأي قاعة دراسية إلا بعد تعقيمها، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
7-تعتمد اللجان التنفيذية بكل كلية جدولة الاختبارات وترفع تقرير بجدولة الاختبارات والأعداد المتوقعة الكل فترة لرئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا.
جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول
أعلنت جامعة الجوف عن آلية الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول من العام 1442 بحيث تكون حضورية وفق الآتي:
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