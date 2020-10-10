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جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

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جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=910812
المناطق_الجوف

‏ أعلنت جامعة الجوف عن آلية الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول من العام 1442 بحيث تكون حضورية وفق الآتي:
1-يكون توزيع الاختبارات الفصلية على أربعة أسابيع كحد أدنى بدءا من الأسبوع السابع ويحق للكلية جدولة اختباراتها خلال ستة أسابيع حسب طبيعة كل كلية.
2-وتوزع المقررات في الخطة الدراسية على الأسابيع المحددة بحيث لا يتجاوز حضور الطلبة لكل يوم عن ٪۲۰ من عدد الطلبة الإجمالي بكل كلية.
3- يراعى توزيع اختبارات كل يوم على فترات كامل اليوم الدراسي وعدم حضور أكثر من 5٪ من طلبة الكلية الكل فترة اختبار.
4-اختبارات مقررات متطلبات الجامعة سوف توضع لها خطة مفصلة، بحيث يتم عقد بعضها إلكترونيا حضوريا) بالجامعة أو عن بعد، ويتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقا، بعد التنسيق مع الكليات المعنية.
5-تحدد الطاقة الاستيعابية لكل قاعة بما لا يتجاوز نصف طاقتها ويتم توزيع الاختبار لأكثر من مجموعة إن كانت الشعبة بها أكثر من هذا العدد.
6-الالتزام بتعقيم جميع القاعات الدراسية بعد نهاية كل اختبار، وعدم إجراء الاختبار بأي قاعة دراسية إلا بعد تعقيمها، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
7-تعتمد اللجان التنفيذية بكل كلية جدولة الاختبارات وترفع تقرير بجدولة الاختبارات والأعداد المتوقعة الكل فترة لرئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا.

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