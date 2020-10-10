سكان ولاية لويزيانا الأميركية يفرون من مسار العاصفة دلتا

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خلت الشوارع من المارة في مدينة ليك تشارلز في ولاية لويزيانا الأميركية ، مع اقتراب وصول الإعصار دلتا الذي يهدد السكان بالمزيد من المعاناة في وقت لا يزالون يكافحون فيه للتعافي من آثار إعصار آخر ضرب المنطقة قبل أقل من شهرين.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه رصد الإعصار المصنف في الفئة الثانية على بعد 105 كيلومترات من منطقة كاميرون مصحوبا برياح سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وذكر خبراء الأرصاد أن المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من الولاية ستشهد ارتفاعا “خطيرا” للأمواج يصل إلى 3.3 متر، وضرب الإعصار لورا المنطقة في أواخر أغسطس آب ودمر عشرات الآلاف من المنازل ودفع أكثر من ستة آلاف شخص لهجر منازلهم.

وقال نيك هانتر رئيس بلدية ليك تشارلز في مقابلة “توجد الكثير من المنازل المتضررة في هذه المنطقة لذلك هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالقلق من البقاء في تلك البنايات”.

وأغلقت المدارس والهيئات الحكومية أبوابها، وخرج الناس من المناطق الواقعة في مسار العاصفة، وسيصبح الإعصار دلتا حين وصوله إلى شمال ساحل خليج المكسيك عاشر عاصفة تضرب البر الأمريكي هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ عام 1916.