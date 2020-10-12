احدث الأخبار

1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين
أبرز المواد
 سواريز: ميسي سيبقى في برشلونة “بشرط واحد”
أبرز المواد
 تداعيات كورونا..الطيارون في أوروبا يعملون سائقي قطارات
أبرز المواد
 “سكني”: أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الرياض.. والحجوزات تتخطى 61%
أبرز المواد
 منها قشر الموز وعرف الديوك… 7 أجزاء “غير متوقعة” من الطعام لم تكن تعرف أن بإمكانك تناولها
أبرز المواد
 قوة الاقتصاد السعودي تظهر في الأزمات .. أداء بين الأفضل عالميا تبرهنه الأرقام والمؤشرات
أبرز المواد
 كم يعيش كورونا على اليدين؟.. دراسة تحسم الجدل
أبرز المواد
 دور تركيا المشبوه يخيم مبكرا على انتخابات الرئاسة الصومالية
أبرز المواد
 عمرها أكثر من 400 مليون سنة… عالم سعودي يكشف سر انشطار الصخرة العجيبة
أبرز المواد
 يفتح الكاميرا ويسجل المكالمات.. تطبيق خطير على أندرويد
أبرز المواد
 دراسة: هذه هي العلامة الأبرز للإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 كم يعيش فيروس كورونا على النقود؟ العلماء يحددون المدة
أبرز المواد
1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين

1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين

أبرز المواد
سواريز: ميسي سيبقى في برشلونة “بشرط واحد”

سواريز: ميسي سيبقى في برشلونة “بشرط واحد”

أبرز المواد
تداعيات كورونا..الطيارون في أوروبا يعملون سائقي قطارات

تداعيات كورونا..الطيارون في أوروبا يعملون سائقي قطارات

أبرز المواد
“سكني”: أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الرياض.. والحجوزات تتخطى 61%

“سكني”: أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الرياض.. والحجوزات تتخطى 61%

أبرز المواد

“سكني”: أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الرياض.. والحجوزات تتخطى 61%

“سكني”: أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الرياض.. والحجوزات تتخطى 61%
http://almnatiq.net/?p=910844
المناطق - الرياض

تجاوز متوسط حجوزات مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص في الرياض أكثر من 61% من إجمالي الوحدات المتاحة للحجز الإلكتروني عبر تطبيق وموقع سكني على الرابط sakani.housing.sa، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري 2020، وفق إجراءات سهلة وميسرة وسريعة، استمراراً لجهود البرنامج لخدمة جميع الأسر الراغبة بالاستفادة من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة بحسب واس.
وبيّن برنامج “سكني” بأن مشاريع مدينة الرياض للوحدات تحت الإنشاء توفر نحو 23 ألف وحدة سكنية ذات نماذج متنوعة تشمل الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية وبمساحات مناسبة وبتطبيق أفضل معايير الجودة واعتماد تقنيات وأساليب البناء الحديثة في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها لمواكبة التطوّر في القطاع السكني، ولضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وأسعار تنافسية، سعياً إلى تسريع معدل ضخّ الوحدات السكنية وتسريع التملّك.
ولفت البرنامج النظر إلى أن المشاريع السكنية توفر بيئة متكاملة من حيث الخدمات مما يسهم في توفير أسلوب حياة مثالي للأسر السعودية إضافة إلى تملك المسكن، وتوفير عدة عناصر أساسية متكاملة من حيث المرافق والتخطيط العمراني والخدمات المختلفة تتضمن الحدائق وأماكن الترفيه والتعليم والصحة وغيرها.
وتتوزع المشاريع التي توفرها الوزارة عبر منصة سكني للوحدات تحت الإنشاء في جميع مناطق ومدن المملكة، حيث وفرت الوزارة حتى الآن 82 مشروعاً تشمل أكثر من 132 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق ومدن المملكة، بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة.
وتتميز مشاريع وزارة الإسكان للوحدات تحت الإنشاء بشموليتها الجغرافية التي تغطي جميع مناطق المملكة وتخدم معظم المدن بهدف الوصول للمستفيدين وتيسير التملك للباحثين عن السكن بأجود الحلول السكنية، وتوفير كل السبل التي تسهل توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية تراعي في جميع جوانبها راحة المستفيدين وأن ينعموا ببيئة سكنية مناسبة تلبي جميع احتياجاتهم الأساسية والكمالية بطابع أسلوب حياة راقي ومريح وجذاب.
وتسعى الوزارة إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان، عبر تبني العديد من البرامج والمبادرات مراعية أهمية أن يعيش المجتمع في بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتحقيق الأمان ضمن بيئة اجتماعية ممتعة تتماشى مع إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في (السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز).

روابط ذات صلة

1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين

1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين
سواريز: ميسي سيبقى في برشلونة “بشرط واحد”

سواريز: ميسي سيبقى في برشلونة “بشرط واحد”
تداعيات كورونا..الطيارون في أوروبا يعملون سائقي قطارات

تداعيات كورونا..الطيارون في أوروبا يعملون سائقي قطارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*