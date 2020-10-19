احدث الأخبار

الموجة الثانية من وباء كورونا.. الفيروس لا يرحم الشباب
أبرز المواد
 علماء يتوصلون إلى “أعلى سرعة ممكنة للصوت”
أبرز المواد
 انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سوريا
أبرز المواد
 180 شاباً وفتاة من مشروع سلام ينقلون الصورة الحضارية للمملكة في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 المركز الوطني لإدارة الدَّين يتوّج بجائزة “قلوبال ماركتس” وجائزتي “قلوبال كابيتال”
أبرز المواد
 انطلاق أعمال مشاريع النظافة الجديدة للمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 من طرائف قضايا تزوير الجنسيات في الكويت: أب ينجب وهو في العاشرة.. وأم تربي 8 أبناء من زوجها العقيم
أبرز المواد
 لجنة الكفاءة المالية تعقد اجتماعها اليوم
أبرز المواد
 عقارات الدولة تستعيد 152 ألف متر بحائل
منطقة حائل
 أوامر ملكية بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى
أبرز المواد
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع مليار و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول
أبرز المواد
 شرطة حائل: القبض على (3) مقيمِين تورطوا بتحويل مبالغ مالية بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية
منطقة حائل
الموجة الثانية من وباء كورونا.. الفيروس لا يرحم الشباب

الموجة الثانية من وباء كورونا.. الفيروس لا يرحم الشباب

أبرز المواد
علماء يتوصلون إلى “أعلى سرعة ممكنة للصوت”

علماء يتوصلون إلى “أعلى سرعة ممكنة للصوت”

أبرز المواد
انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سوريا

انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سوريا

أبرز المواد
180 شاباً وفتاة من مشروع سلام ينقلون الصورة الحضارية للمملكة في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين

180 شاباً وفتاة من مشروع سلام ينقلون الصورة الحضارية للمملكة في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين

أبرز المواد

علماء يتوصلون إلى “أعلى سرعة ممكنة للصوت”

علماء يتوصلون إلى “أعلى سرعة ممكنة للصوت”
http://almnatiq.net/?p=910846
المناطق - الرياض

نجح علماء بريطانيون وروس في التوصل إلى ما اعتبروه أعلى سرعة ممكنة للصوت، حيث وجدوا أن موجاته تقطع 36 كيلومترا في الثانية الواحدة خلال الهيدروجين الذري الصلب.

والسرعة المكتشفة حديثا تبلغ نحو ضعف السرعة التي تسافر بها الموجات الصوتية عبر الألماس، أقوى مادة معروفة في العالم حاليا.

وحتى الآن، لم يكن معروفا ما إذا كان هناك حد أقصى لسرعة الصوت، سواء من خلال المواد الصلبة أو السوائل.

ومن المعروف أن سرعة الصوت تختلف حسب الوسط الذي تتحرك فيه الموجات، حيث تنتقل بسرعة أكبر خلال المواد الصلبة مقارنة بالسوائل أو الغازات، وهذا هو السبب في أنه يمكن سماع صوت القطار في وقت مبكر عبر القضبان وليس عبر الهواء.

واختبر العلماء مجموعة كبيرة من المواد، ووجدوا أن سرعة الصوت عبر الهيدروجين الذري الصلب، الذي يمكن تحضيره بالتبريد الشديد لغاز الهيدروجين، قريبة من الحد الأساسي النظري.

وجاء البحث، الذي نشر في مجلة “ساينس أدفانسيز” بعد تعاون بين جامعتي “كوين ماري” و”كامبريدج” البريطانيين، ومعهد الفيزياء عالية الضغط في موسكو، وفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

ولدراسة الموجات الصوتية تطبيقات علمية مهمة، حيث يمكن أن تساعد في فهم طبيعة الزلازل وخصائص تكوين الأرض، كما أنها تساعد على استكشاف أعمق للفضاء.

روابط ذات صلة

الموجة الثانية من وباء كورونا.. الفيروس لا يرحم الشباب

الموجة الثانية من وباء كورونا.. الفيروس لا يرحم الشباب
انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سوريا

انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سوريا
180 شاباً وفتاة من مشروع سلام ينقلون الصورة الحضارية للمملكة في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين

180 شاباً وفتاة من مشروع سلام ينقلون الصورة الحضارية للمملكة في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*