وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في كل من الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية :

مدير العلاقات المصرفية المسبقة – المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية بالاضافة لـ 2-4 سنوات من الخبرة كمسؤول علاقات عائلتي وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير العلاقات المصرفية المميزة – المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية وسنتان من الخبرة كمسؤول الخدمات المصرفية المميزة

إجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير العلاقات المصرفية المميزة -الفروع النسائية المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية وسنتان من الخبرة كمسؤول الخدمات المصرفية المميزة وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير مبيعات وحلول تمويل التجارة – المنطقة الشرقية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

خبرة في المكتب الأمامي والعمليات في تمويل التجارة وخبرة لا تقل عن 15 عامًا ، معظمها في الأعمال المصرفية للشركات وتمويل التجارة وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير العلاقات المصرفية المميزة -فرع المدينة الرئيسي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية وسنتان من الخبرة كمسؤول الخدمات المصرفية المميزة

شهادة الخدمات المصرفية المميزة وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2022315923&f_C=18469,11395453&f_TPR=r86400&geoId=92000000