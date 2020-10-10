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وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=910862
المناطق_الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في كل من الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية :

مدير العلاقات المصرفية المسبقة – المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية بالاضافة لـ 2-4 سنوات من الخبرة كمسؤول علاقات عائلتي وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير العلاقات المصرفية المميزة – المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية وسنتان من الخبرة كمسؤول الخدمات المصرفية المميزة
إجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير العلاقات المصرفية المميزة -الفروع النسائية المنطقة الوسطى: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية وسنتان من الخبرة كمسؤول الخدمات المصرفية المميزة وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير مبيعات وحلول تمويل التجارة – المنطقة الشرقية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
خبرة في المكتب الأمامي والعمليات في تمويل التجارة وخبرة لا تقل عن 15 عامًا ، معظمها في الأعمال المصرفية للشركات وتمويل التجارة وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

مدير العلاقات المصرفية المميزة -فرع المدينة الرئيسي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المبيعات والتسويق / المالية وسنتان من الخبرة كمسؤول الخدمات المصرفية المميزة
شهادة الخدمات المصرفية المميزة وإجادة كتابة وتحدثا باللغتين العربية والإنجليزية.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2022315923&f_C=18469,11395453&f_TPR=r86400&geoId=92000000

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