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لبنان تسجل 1426 إصابة جديدة بكورونا

لبنان تسجل 1426 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=910871
المناطق_وكالات

سجّلت لبنان 1426 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 51170 إصابة.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 22180، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 450 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

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