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صندوق النقد الدولي: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 ترليون دولار لمكافحة كوفيد-19

صندوق النقد الدولي: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 ترليون دولار لمكافحة كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=910876
المناطق_الرياض

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 م للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص “للتعبئة من أجل أفريقيا”: إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما ما تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة، مضيفة أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.

وأفادت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.

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