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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

http://almnatiq.net/?p=910882
المناطق_الرياض

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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