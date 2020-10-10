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أمانة الشرقية تواصل خطة تطوير عدد من أحياء طيبة والندى والفاخرية بالدمام

أمانة الشرقية تواصل خطة تطوير عدد من أحياء طيبة والندى والفاخرية بالدمام

أبرز المواد

أمانة الشرقية تواصل خطة تطوير عدد من أحياء طيبة والندى والفاخرية بالدمام

http://almnatiq.net/?p=910892
المناطق_الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال خطتها التطويرية لعدد من المخططات في عدد من الأحياء في حاضرة الدمام.

وكشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي: أن أمانة المنطقة الشرقية وضمن خطتها التطويرية لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية قامت بوضع منظومة لتصريف مياه الأمطار لهذه الأحياء على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة ٩٨% والتي تتضمن خط الطرد قطر ١٨٠٠ ملم، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام المرحلة الحاديه عشر الجزء الأول من حي طيبه وحتى المصب على الخليج العربي بطول١٦٨٥٠ متر طولي، حيث تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول إجمالي ٤٠٧٥ متر طولي بأقطار أنابيب تتراوح من ٤٠٠ ملم وحتى ١٢٠٠ ملم وعدد ٦٦ منهول وعدد ١٠٢ مصيدة مطر

وقال أنه جاري ترسية واستكمال المرحلة الثانية والتي تتضمن محطة لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية واستكمال باقي الشبكات، لتفعيل المنظومة بشكل كامل، كما سيتم إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء على مراحل، على أن تبدا المرحلة الأولى بداية عام 2021 .

وأبان المهندس فهد الجبير بأنه تم دراسة حلول ربط أحياء الفيصلية بالفاخرية عن طريق عدد ٤ تقاطعات على امتداد طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب وتقاطعه مع كل من طريق الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة أبو بكر الصديق وعبيده بن الجراح و عبد الرحمن بن عوف، و تم الانتهاء من التنسيقات مع أغلب الخدمات الموجودة، مشيرا الى أنه جاري دراسة دوار طريق الأمير متعب وتقاطعه مع طريق عمر بن الخطاب وإعادة تقيمه ووضع الحلول المناسبة له بأقرب وقت بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، وزاد بأن هناك مشروع إعادة تأهيل الطرق والشوارع سيبدأ تدريجيا مع بداية عام 2021م.

وأشار الى أن الأمانة تقوم حاليا بإنشاء حديقة في حي الشعلة، كما سيتم إنشاء حديقتين، بالإضافة إلى ممشى تفاعلي بداية عام 2021، هذا بالإضافة الى مشروع إنشاء الحدائق ضمن الخطط المستقبلية المجدولة.

 

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