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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ بدءا من ظهر اليوم

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ بدءا من ظهر اليوم

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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ بدءا من ظهر اليوم

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ بدءا من ظهر اليوم
http://almnatiq.net/?p=910901

أعلنت روسيا أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا اليوم على وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ اعتبارا من ظهر اليوم نفسه، بعد مفاوضات طويلة جرت في موسكو بين وزيري خارجية البلدين.
وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف في بيان له “إنّ وقفاً لإطلاق النار سيبدأ “اعتباراً من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) من العاشر من أكتوبر 2020 لأهداف إنسانيّة”.
وأوضح لافروف أنّ وقف إطلاق النار سيتيح “تبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بواسطة لجنة الصليب الأحمر وبما يتفق مع معاييرها”.
وأضاف “أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا أيضا على بدء مفاوضات جوهريّة للتوصّل بسرعة إلى حلّ سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ، بوساطة من رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

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