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قصدها الرحالة الأوروبيون .. “جبال المسمى ” من كنوز الطبيعة في حائل

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http://almnatiq.net/?p=910904
المناطق - واس

تحيط بمدينة حائل غرباً على بعد 180 كيلو متراً سلسلة جبال ” المسمى ” منفردة بغرابة تضاريسها الصخرية وتعدد النقوش الأثرية العائدة إلى حقب زمنية متفاوتة.
وتمتد جبال ” المسمى ” من جبل العرقوب جنوباً حتى النفود الكبير شمالاً , ويفصل بينهما ريع ” الآت ” وفي محيطها عدة جبال منها ” غضب، وصهية، والمذيبح، والسطيحة، والعوجا ، وجبل مخروقة”
وتشتهر تلك السلسلة الجبلية التي عرفت قديماً بجبال “محجر” وتعنى الجبل المحاط بالرمال بالنقوش والشواهد التاريخية، في حين أنها من أفضل مواقع رصد النجوم والمجرات؛ لذلك يقصدها هواة ومحترفو التصوير من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والعالم.‏
وبالنظر لموقع ” جبال المسمى ” وأشكال الكتل الصخرية، فقد كان محل اهتمام الرحالة الغربيين خلال زيارتهم للمنطقة ومنهم الرحالة الألماني لويس أوتينج والرحالة الفرنسي تشارلز هوبر عام 1884 م ، والرحالة الإنجليزية جيرترو دبيل والتشوسلوفاكي لويس موزل والإنجليزي تشارلز داوتي عام 1845م ، كذلك الرحالة الإيطالي كارلو غورماني عام 1860م .
ووثقت رحلة الألماني أوتينج والفرنسي هوبر قبل أكثر من 135 عاماً مجموعة من النقوش العربية والنبطية ، إلى جانب الرسومات البدائية لبعض الحيوانات .
وتدفع المقومات البيئية لـ ” جبال المسمى ” لتكون متنزهاً طبيعياً وموقعاً لممارسة رياضة الهايكنج وغيرها من الأنشطة.

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