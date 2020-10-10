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بالـ 5 في شباك بوليفيا.. البرازيل تتصدر تصفيات المونديال

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http://almnatiq.net/?p=910923
المناطق - الرياض

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مسيرته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز كاسح 5 / صفر على نظيره البوليفي.

وأنهى منتخب السامبا الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماركينهوس وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 16 و30، وفي الشوط الثاني أضاف فيرمينو الهدف الثاني له وهو الثالث للسامبا في الدقيقة 49 ثم جاء الهدف الرابع عن طريق النيران الصديقة وسجله خوسيه كاراسكو مدافع بوليفيا عن طريق الخطأ في الدقيقة 66، واختتم فيليب كوتينيو التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 73.

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