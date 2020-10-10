سألتك يا هنية يا بو مازن وش حصل وش صار.. قصيدة للشاعر خلف بن هذال تفضح المتناسين لمواقف السعودية

المناطق - الرياض

إذا حاول البعض تناسي مواقف السعودية تجاه فلسطين وشعبها، فضحته المقاطع الموثقة وأرقام الدعم على طول تاريخ المملكة الحافل بالوقوف إلى جانب فلسطين.

ومن بين هذه المقاطع، استعاد مواطنون قصيدة للشاعر اللواء خلف بن هذال التي ألقاها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دروته الـ 23 بحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي كانت بمثابة استيقاظ، بعد إخلال الأطراف الفلسطينية باتفاق مكة الذي رعاه الملك عبدالله حينذاك.

وجاءت مضامين القصيدة التي ألقاها اللواء خلف بن هذال العتيبي، متسقة مع توجهات الرياض، التي تسعى لعودة الأطراف الفلسطينية إلى طاولة الوحدة.

ودعت القصيدة، كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، إلى نبذ الخلافات، والالتقاء مرة أخرى حول اتفاق مكة، الذي رعاه الملك عبد الله فبراير 2007.