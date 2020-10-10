غرفة الأحساء تُنظّم ورشة افتراضية بعنوان “ضريبة التصرفات العقارية”.. ظهر الاثنين المقبل

الاحساء - المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشة عمل افتراضية “عن بُعد” بعنوان “ضريبة التصرفات العقارية” يقدمها الأستاذ حمود بن عبدالله الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة وذلك يوم الاثنين المقبل 25 صفر الموافق 12 أكتوبر الجاري الساعة 12ظهرًا.

وتتناول محاور الورشة التي سيديرها المهندس خالد الصالح، رئيس لجنة العقار والاسكان بالغرفة، وصف وتعريف ضريبة التصرفات العقارية، مقارنة بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية وكذلك جملة الإجراءات المتعلقة بدفع ضريبة التصرفات العقارية فضلًا عن الإجابة على استفسارات وأسئلة المشاركين.

وتأتي الورشة ضمن برامج التنسيق والتعاون المشتركة بين الغرفة والهيئة، وضمن سلسلة الفعاليات المستمرة التي تنظمها الغرفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والخطوات التنظيمية المستجدة على مستوى قطاع الأعمال بما يمكنه من تعزيز دوره ومساهمته في تنويع مصادر الدخل ودعم الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

يُشار إلى أن خدمة ضريبة التصرفات العقارية تُعَد واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تنفذها الهيئة ضمن جهود التحوُّل الرقمي، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمكنهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.