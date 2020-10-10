هبوط قياسي جديد للريال الإيراني مقابل الدولار

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http://almnatiq.net/?p=910945
المناطق - وكالات

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء بإيران اليوم السبت إلى 304500 ريال في رقم قياسي جديد، بعد أن كان آخر سعر قد سجل قبل عطلة يومي الخميس والجمعة 296000 ريال.

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان وزارة المالية الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، في خطوة اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني أنها “ترمي لأهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي الأمريكي، أكثر من تأثيرها الاقتصادي”.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت هيئة تنظيم السوق الإيرانية عن تخصيص 9 مليارات دولار لتغطية السلع الأساسية في السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس عام 2021.

وأوضح أمين الهيئة محمد رضا كلامي في تصريح لوكالة “فارس”، أن واقع 8 مليارات دولار من المبلغ المخصص يتوفر من مبيعات النفط وموارد البنك المركزي الإيراني.

وأضاف أن 6,4 مليار من أصل 9 مليارات دولار ستغطي توريد 5 سلع أساسية،  تشمل الزيت الخام و 4 أصناف من الأعلاف والبقية لاستيراد الأدوية.

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