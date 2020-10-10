أمير الشرقية يشكر الباحص

وأشار سموه في الخطاب إلى تقديره لتلك الجهود التي خدمت فئة غالية على القلوب كما هنأه سموه على الانجازات التي تحققت للنادي على مستوى المملكة ومن ذلك تحقيق بطولة المملكة في تنس الطاولة والميدالية الذهبية في ألعاب القوى وتحقيق مراكز متقدمة في بطولة المملكة للبولينج وغيرها من المشاركات والبرامج المقدمة.

بدوره رفع رئيس نادي الصم سابقا

سعيد الباحص باسمه وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والصم عموما بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على هذه اللفته الكريمة والغير مستغربه من سموه في تقدير الجهود المبذولة من الجميع لخدمة هذا الصرح الكبير والفئة الغالية على القلوب بما يحقق لهم تطلعاتهم ويلبي رغباتهم وطموحاتهم .

وأضاف الباحص إن توجهيات سمو أمير المنطقة ودعمه لكافة البرامج والمبادرات بالنادي كانت أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في تطور النادي وتحقيقه الانجازات في مختلف الجوانب على مستوى أندية المملكة.

وأشار إن ما حظي به النادي من كريم الاهتمام والرعاية من سموه كان محطة هامة في دفع مسيرة النادي نحو التميز مما كان له بالغ الأثر في الوصول لمنصات الصدارة والتتويج .

وواصل الباحص حديثه قائلا إن فترة رئاسته لنادي الصم بالمنطقة الشرقية والتي جاءت بقرار وتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد حفلت بالعديد من الانجازات النوعية والتي تحسب للرياضة السعودية وشاركه فيها أعضاء المجلس والعاملين وجميع الفرق وكل منتسب للنادي حيث بذلوا الكثير من الجهود لرفعة مستوى أداء النادي في مختلف الأنشطة في وقت قياسي إلى جانب ما تم العمل عليه في تطوير أركان الفعل الرياضي والاجتماعي والثقافي والتي تمثل ركن رئيس في مشوار التنمية الوطنية والعمل وفق أركان الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠ مما سيجعل جميع الأندية الرياضية تحذو حذو نادي صم الشرقية للعمل على تفعيل محتوى هذه الرؤية التطويرية التي عمل عليها والتي تعتمد على الشباب الصم وكذلك الفتيات في النهوض بهذه البلاد المباركة حيث يعتبر النادي من الأندية التي عملت على تخصيص قسم خاص للنساء الصم وتفعيله بالكثير من البرامج إلى جانب إنشاء وحدة للتدريب على لغة الاشارة وإطلاق أول برنامج بالتعاون مع إدارة تعليم الشرقية والمديرية العامة للسجون بالمنطقة والعمل على تدريب عدد من منسوبي القطاعات العسكرية.

وقال الباحص أن نادي الصم بالمنطقة الشرقية هو أحد الاندية الثلاثة على مستوى المملكة بمثابة الأفق الرحب الذي يمثل نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع بل هو النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء حيث يعتبر المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء .

وأشار أن النادي اطلق برامجه النوعية خلال العام التي عمل عليها ونفذها بما تحمله رؤية 2030 الوطنية والتي تنقل المملكة إلى مصافي الدول في مختلف المجالات والمناحي فالمقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي جاءت بتوفيق الله تعالى ثم بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية الذين يسعون دوما لتحقيق النادي أهدافه المحورية وكذلك جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي يقف داعما للرياضة السعودية بما فيها أندية الصم ومختلف الأندية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.