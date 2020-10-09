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انطلاق فعاليات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية .. الأثنين المقبل

انطلاق فعاليات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية .. الأثنين المقبل

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انطلاق فعاليات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية .. الأثنين المقبل

انطلاق فعاليات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية .. الأثنين المقبل
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الشيحية - محمد المسلم

تنطلق فعاليات مهرجان رمان القصيم بالشيحية الرابع بمنطقة القصيم, يوم الأثنين المقبل والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية وشركاء النجاح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية.

يستمر المهرجان ستة أيام في حديقة الشيحية العامة بمركز الشيحية، ويقام بحضور المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، حيث سيشارك بالمهرجان العديد من العارضين من مزارعي المنطقة يتم عرض منتوج الرمان بمختلف أنواعه ومصادره المختلفة من مختلف المزارع بالمركز.

من جانبه أكّد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة رئيس لجنة التنمية السياحية ، أن محافظة البكيرية ومراكزها التابعة نجحت في تسويق السياحة الزراعية بدعم كبير من سمو أمير القصيم، الداعم الأول للمهرجانات في المنطقة بمتابعة دائمة من سمو نائبه واللذان يوليان السياحة في منطقة القصيم جل اهتمامهما حتى تظهر القصيم بأبهى حللها.

وبيّن رئيس بلدية البكيرية رئيس اللجنة المنظمة يوسف بن عبدالله الخليفة أن تنظيم البلدية للمهرجان يأتي من واجبها لإظهار هذه المناسبة بأجمل حللها وبين أن المهرجان سيكون متنوعاً بفعالياته، حيث سيتم عرض منتج الرمان الذي تتميز به الشيحية

من جهته، أكد الأستاذ خالد بن ماضي الربيعان رئيس مركز الشيحية المشرف على المهرجان، أن مهرجان رمان القصيم الرابع  سيكون مختلفاً بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض الرمان ومشتقاته والفعاليات المصاحبة، منوهاً إلى أن مركز الشيحية يمتاز بمنتجاته الزراعية طوال العام ومنها منتج الرمان.

وقدّم الربيعان في ختام حديثه شكره لسمو أمير القصيم وسمو نائبه على دعمهما الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة، وكذلك سعادة محافظ البكيرية ورئيس البلدية والقائمين على المهرجان، متمنياً أن يحقق مهرجان الرمان في نسخته الرابعة النجاح ليعكس ما حققته المنطقة من نجاح في السياحة الزراعية.

وكما تحدث مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبكيرية نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان المهندس راشد بن ناصر المبيريك أن المهرجان يهدف إلى تشجيع زراعة الرمان وزيادة التعريف به على مستوى واسع, كونه مشروعاً سياحياً واقتصادياً واجتماعياً، ومورداً مستديماً لأصحاب المزارع المتخصصة في زراعة الرمان.

إلى ذلك أوضح محمد بن علي الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالشيحية، أن المهرجان يستهدف كافة شرائح المجتمع مبينناً أن الجمعية الزراعية تواصل دعم المزارعين تثقيفياً وتوعوياً من ضمنها المشاركة المجتمعية بالمهرجانات  .
وبين الأستاذ عبدالله البصير مسؤول العلاقات أن المهرجان يشتمل في نسخته الرابعة على عروض منتج الرمان ، كما تتنوع الفعاليات التي تستهدف الأسرة والطفل ، وكذلك الفعاليات المصاحبة ، كمسرح الطفل والخيمة الشعبية.

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