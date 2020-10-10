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أمانة المدينة المنورة تعتمد ترسية مشروع استثماري لرفع المركبات والمعدات الخربة

أمانة المدينة المنورة تعتمد ترسية مشروع استثماري لرفع المركبات والمعدات الخربة
http://almnatiq.net/?p=910974
المناطق - المدينة المنورة

اعتمدت أمانة المدينة المنورة ترسية مشروع رفع المركبات والمعدات الخربة والهياكل المعدنية التالفة من الشوارع والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود على إحدى الشركات الوطنية المؤهلة، بعقد لمدة خمس سنوات.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن مشروع رفع المركبات والمعدات التالفة والمهملة، يأتي امتداداً لخطط الأمانة ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري و إزالة مظاهر التشوه البصري في أحياء المدينة المنورة ومحافظاتها تعزيزاً لبرامج جودة الحياة، وذلك لما تسببه تلك المركبات من تشويه بصري وصور سلبية للمظهر العام للمدينة.

وبينت الأمانة أنها طرحت المشروع بقالب جديد سعياً منها لحث المستثمرين للدخول في هذا المجال، وتعزيز كافة أوجه الاستثمار البلدي ، والتعاون بين المستثمر والجهات الأخرى حيث يأتي مشروع رفع وإزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة والسيارات المهملة بالتعاون مع عدة جهات حكومية ، منها إدارة المرور والبحث الجنائي وغيرها من الجهات ذات العلاقه. مؤكدة حرصها على المحافظة على المظهر الحضري لأحياء وشوارع المدينة والتصدي لكل أشكال التشوه البصري.

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