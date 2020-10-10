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تل أبيب تفكر في طلب المساعدة الدولية لمواجهة موجة استثنائية من الحرائق

تل أبيب تفكر في طلب المساعدة الدولية لمواجهة موجة استثنائية من الحرائق

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تل أبيب تفكر في طلب المساعدة الدولية لمواجهة موجة استثنائية من الحرائق

تل أبيب تفكر في طلب المساعدة الدولية لمواجهة موجة استثنائية من الحرائق
http://almnatiq.net/?p=910977
المناطق - وكالات

دفعت موجة الحرائق التي تتعرض لها مختلف مناطق إسرائيل إلى إجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات طارئة حول إمكانية طلب المساعدة الدولية لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية الاستثنائية.

وبعدما بحث الوضع في اجتماع مع مسؤولين في الأمن الداخلي والشرطة ومجلس الأمن القومي، حسب يومية “تايمز أوف إسرائيل”، قال نتنياهو مغردا: “أطلعني رئيس سلطة الإطفاء على آخر التطورات وطلبت منه التأكد من أننا نستخدم كل مواردنا، وإذا لزم الأمر، سأدرس المساعدة الدولية”.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الوضع ما زال تحت السيطرة وإن الشرطة والجيش تشارك في مواجهة الموقف إلى جانب فرق الإطفاء.

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