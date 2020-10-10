الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة دروس علمية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف

المناطق - الجوف

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الجوف الدروس العلمية والكلمات الوعظية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف يقدمها نخبة من دعاة المنطقة، وتنطلق الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول وتستمر إلى شهر رجب القادم للعام الجاري 1442هـ .

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي أن هذه البرامج تأتي ضمن توجيهات واهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجميع شرائح المجتمع ، سائلا المولى جل وعلا للجميع الإخلاص وقبول العمل .