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مدير الموارد البشرية بتبوك يؤكد نجاح ملتقى التمكين

مدير الموارد البشرية بتبوك يؤكد نجاح ملتقى التمكين
http://almnatiq.net/?p=911005
المناطق - تبوك
أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي في ختام ملتقى التمكين الذي نظمه الفرع بمشاركة 30 جهة داعمة من القطاعين الحكومي والخاص دعوة مايزيد عن 1000 شاب وفتاة من أهالي المنطقة.
وقال إنّ الملتقى حقق النجاح والأهداف التي رسمت له المتمثلة بتزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات ،ونشر ثقافة العمل لديهم وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم وتمكين أكبر عدد من المستفيدين القادرين على العمل والانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية، مشيراً إلى أنّ أهمية الملتقى في تكمينهم من خلال التدريب والتأهيل للإدماج  في سوق العمل وإتاحة الفرص الوظيفية والأعمال الريادية والمشروعات الإنتاجية المناسبة ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة  تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوّه الحربي في ختام تصريحه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والدعم والمتابعة التي وجدها الملتقى من قبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

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