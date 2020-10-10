بلدية الخبر تُزيل 105 سيارة تالفة ومهملة من شمال الخبر

المناطق - الخبر

أزالت بلدية محافظة الخبر 105 سيارة تالفة ومهملة من أحياء شمال الخبر، وذلك في اطار الجهود المستمرة للبلدية لمعالجة التشوه البصري .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة الخدمات نفذت هذه الحملة والتي تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة.

وأكد أن مثل هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري، مبينا بأن العمل مستمر على رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من مختلف أحياء الخبر بعد وضع ملصقات اشعار لأصحاب السيارات بتصحيح أوضاعها وازالتها قبل أن يتم إزالتها عن طريق البلدية، داعيا الجميع التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن السيارات التالفة والمهملة من خلال مركز 940 .