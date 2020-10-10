ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا .. و بولندا تخصص أوقات تسوّق للمسنين

المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بكوفيد-19 عالمياً سجّل رقماً قياسياً يوم أمس الجمعة، حيث سجّلت 350 ألف إصابة رسمياً حول العالم، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 36 مليون.

وسجّلت في أوروبا وحدها إصابة 209 آلاف شخص بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بولندا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي السبت إعادة تخصيص أوقات تسوق للمسنين في المتاجر التي ستمنع باقي السكان من دخولها لساعتين يوميا، في ظل الارتفاع القياسي في الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مورافيتسكي إن الأشخاص فوق سن 60 عاما سيتمكنون من التبضع في متاجر الأغذية والصيدليات خلال ساعتين مخصصتين لهم حصرا بين العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا، كما حصل خلال موجة الإصابات الأولى بالفيروس في الربيع.

ودعا رئيس الوزراء المسنين إلى الوقاية من الفيروس عبر ملازمة المنزل، مشدداً على ذلك خصوصاً وأن البلاد سجّلت 5300 إصابة جديدة السبت إضافة إلى 53 وفاة.

كوريا الشمالية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن لا إصابات بكوفيد-19 في كوريا الشمالية في خطاب بثه التلفزيون الحكومي بمناسبة الذكرى الـ75 على استلام الحزب الشيوعي الحاكم السلطة في البلاد.

وتمنى كيم “صحةً جيدةً لجميع الأشخاص حول العالم الذين يكافحون آلام” كوفيد-19، وذلك بعد أيام على خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المستشفى حيث مكث ثلاثة أيام جراء إصابته بالفيروس.

أكثر من عشرة ملايين إصابة

تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي عتبة العشرة ملايين، اليوم، السبت. وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضرراً من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم عشرة ملايين و1833 مصاباً، توفي منهم 366 ألفاً و637 وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفا و563. وتعد البرازيل الأكثر تضرراً تليها كولومبيا ثم الأرجنتين والبيرو.

إيطاليا

قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا إن انتشار الوباء “يتسارع” في الساعات الأخيرة، حيث سجّلت 5372 إصابة في اليوم الأخير. وفي تقرير نشر أمس، قال المعهد إن الفترة الممتدة بين 28 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر شهدت تراجعاً في “الأمن الصحي”، مشيرةً في الوقت عينه إلى تقدم ملحوظ لانتشار الفيروس.

وكانت إيطاليا سجّلت الخميس 4.458 إصابة.

الهند

سجّلت الهند نحو 73 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ونحو ألف حالة وفاة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 107.416 وفية. وتسجل الهند يومياً نحو 70 ألف إصابة جديدة كمعدّل يومي، بعدما شهدت أعلى المعدلات في منتصف أيلول/سبتمبر، حيث فاق عدد الحالات اليومية في حينها 90 ألف حالة.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا 4721 إصابة جديدة بالفيروس و15 وفية في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما قاله معهد روبرت كوخ. وفيما سجّلت 4500 إصابة يوم الجمعة، ينوّه المعهد إلى “الارتفاع” في الإصابات.

فرنسا

منذ أمس الجمعة أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تدهور في مؤشرات وباء كوفيد -19 بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الأخير مع زيادة جديدة في عدد المرضى في العناية المركزة وأكثر من 20 ألف حالة إيجابية جديدة، وهو رقم قياسي جديد.