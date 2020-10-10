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صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا

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صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا

صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=911019

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم أن قارة أفريقيا تحتاج إلى 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا .
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مبينةً أن النقص في التمويل يبلغ حاليًا 345 مليار دولار.
وأضافت جورجييفا خلال لقاء افتراضي خصص “للتعبئة من أجل أفريقيا” أن المنطقة تواجه حاليًا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

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