احدث الأخبار

صحراء ” الحماد ” بالحدود الشمالية .. ملتقى الصقارين السنوي
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا
أبرز المواد
 عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
أبرز المواد
 ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا .. و بولندا تخصص أوقات تسوّق للمسنين
أبرز المواد
 بلدية الخبر تُزيل 105 سيارة تالفة ومهملة من شمال الخبر
المنطقة الشرقية
 مدير الموارد البشرية بتبوك يؤكد نجاح ملتقى التمكين
منطقة تبوك
 8000 زائر للواجهة البحرية بالقطيف يومياً .. ومشاريع تنموية تعزز مبادرة أنسنة المدن وجودة الحياة
المنطقة الشرقية
 لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تناقش التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة دروس علمية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 احذر.. هناك من يتجسس على هاتفك إذا رأيتَ هذه الإشارة
أبرز المواد
 الصحة : إجراء (46189) فحصاً مخبرياً جديداً وندعو إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد”
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك يتفقد مشاريع البلدية وخدماتها بمدينة حقل
منطقة تبوك
صحراء ” الحماد ” بالحدود الشمالية .. ملتقى الصقارين السنوي

صحراء ” الحماد ” بالحدود الشمالية .. ملتقى الصقارين السنوي

أبرز المواد
صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا

صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا

أبرز المواد
عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

أبرز المواد
ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا .. و بولندا تخصص أوقات تسوّق للمسنين

ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا .. و بولندا تخصص أوقات تسوّق للمسنين

أبرز المواد

صحراء ” الحماد ” بالحدود الشمالية .. ملتقى الصقارين السنوي

صحراء ” الحماد ” بالحدود الشمالية .. ملتقى الصقارين السنوي
http://almnatiq.net/?p=911022
المناطق - واس

” صحراء الحماد ” هي جهة المقصد في هذه الفترة للصقارين بمنطقة الحدود الشمالية وغيرهم من الهواة من عدة مناطق ، فمع بداية شهر سبتمبر سنوياً تعبر المكان أنواع من الصقور المهاجرة أشهرها ” الشاهين البحري، والحر “.
وتتميز صحراء الحماد – 100 كيلو متر غرب مدينة عرعر – بأنها محطة رئيسية على مسار هجرة الصقور السنوية ، ولذا يستقر الصقارون بالموقع طيلة أيام ” موسم صيد الصقور ” ولمدة تتجاوز الشهرين طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة ، إلى جانب المستوطن منها في بيئات المملكة مثل “الشاهين الجبلي، والوكري “.
وعن مواصفات الصقور الأغلى سعراً بيّن رئيس الصقارين في منطقة الحدود الشمالية دحام رحيل العنزي أن ما يزيد من سعر الصقر هو القدرة على صيد طائر الحبارى، والسرعة، والساق القصيرة والمنقار المتناسق، ولفحة الجناح السريعة، مشيراً إلى أن متوسط أعمار الصقور يصل إلى 20 عامًا، إلا أنه بعد سن الـ 12 يفقد تلك المميزات إذ يضعف بصره، وتقل سرعته، ولا يستطيع تأمين طعامه إلا بمساعدة الصقّار.
ويُجمع الصقارون على عددٍ من الطرق المناسبة لصيد الصقور منها استخدام ” الشبك ” بتثبيته على ظهر الحمامة ، و “المخدجة” وهي شبكة لها ذراع طويل وتستخدم في ساعات الليل حيث يساعد الظلام مع تسليط ضوء مركز على أعين الصقر للإمساك به ، أما طريقة “النقل” فتتم من خلال تثبيت ريشة أو قطعة لحم في قدم طير الباشك أو العقاب وسط شبكة ومن ثم يطلق للتحليق في أوقات محددة عادة بعد الساعة العاشرة صباحاً ، وعند مهاجمة الصقر فإنه يعلق في الشبكة .
وتوصف طريقة ” المناشبية ” بالصعبة وتتطلب خبرة كبيرة في الصيد، وتأتي بعد أن يرفض الصقر الهجوم على طير الحمام، والمريعي، ويقدم خلالها للصقر حمام دون شِباك، وبعد أن يأكلها يتم طرده لمسافات بعيدة حتى يتعب، فيضطر للبحث عن ظلال الأشجار الكبيرة التي نُصب حولها هذه الوسيلة فيقع في المصيدة .

 

روابط ذات صلة

صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا

صندوق النقد الدولي: القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا
عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا .. و بولندا تخصص أوقات تسوّق للمسنين

ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا .. و بولندا تخصص أوقات تسوّق للمسنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*