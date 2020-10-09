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صحة نجران تبدأ خدمة الميل الأخير لإيصال الدواء إلى منازل المرضى

صحة نجران تبدأ خدمة الميل الأخير لإيصال الدواء إلى منازل المرضى

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صحة نجران تبدأ خدمة الميل الأخير لإيصال الدواء إلى منازل المرضى

صحة نجران تبدأ خدمة الميل الأخير لإيصال الدواء إلى منازل المرضى
http://almnatiq.net/?p=911029
المناطق - نجران

أعلنت صحة نجران عن بدء العمل في خدمة الميل الأخير، وذلك بالتعاون مع البريد السعودي من خلال اتفاقية البريد الدوائي بهدف إيصال الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات المنطقة.
وأوضحت صحة نجران أن توصيل الأدوية يكون عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات.
وقالت :إنها بدأت في تقديم الخدمة في مستشفى نجران العام الجديد، وسيجري تطبيقها تدريجياً على مراحل في باقي المستشفيات.
وأبانت أن الخدمة تستهدف كلا من مرضى الرعاية المنزلية، وذوي الإعاقة، وذوي الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، وذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ومرضى العيادات النفسية.
تجدر الإشارة أن وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي وقعتا اتفاقية توصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، استمراراً لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة الميل الأخير التي يقدمها البريد السعودي. وتهدف اتفاقية البريد الدوائي إلى تغطية وبشكل تدريجي ما يقارب 284 مستشفى ومركزا طبيا في مختلف مناطق المملكة بهدف إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.

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