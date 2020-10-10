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قمة المجتمع المدني لدول العشرين تختتم أعمالها

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قمة المجتمع المدني لدول العشرين تختتم أعمالها

قمة المجتمع المدني لدول العشرين تختتم أعمالها
http://almnatiq.net/?p=911032
المناطق - واس

اختتمت اليوم مجموعة تواصل المجتمع المدني لدول العشرين (C20) أعمال قمة المجتمع المدني لهذا العام، التي انعقدت بشكل افتراضي في المدة ما بين 6 إلى 10 أكتوبر 2020 بحضور أكثر من 20,000 مشارك من 109 دول حول العالم.
وتخلل جدول أعمال القمة 65 جلسة نقاش وورشة عمل شارك فيها أكثر من 380 متحدثا من ممثلي حكومات دول العشرين، وممثلي منظمات المجتمع المدني العالمي، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من الخبراء وصناع القرار.
وشارك في أعمال القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في حوار خاص حول مستقبل الطاقة الخضراء، كما شارك عدد من ممثلي الرئاسة السعودية لدول العشرين وهم معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشربا السعودي لمجموعة العشرين، ومعالي الدكتور منير بن محمود الدسوقي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية الكلية، وعدد من ممثلي رئاسة المملكة في برنامج المسار المالي لمجموعة دول العشرين.
واختُتمت أعمال القمة اليوم السبت بتسلُّم معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله- البيان الختامي لمجموعة التواصل خلال اجتماع شارك فيه أعضاء اللجان التوجيهية والاستشارية لمجموعة تواصل المجتمع المدني من مختلف دول العالم، إضافة لشركاء اللجنة الثلاثية من ممثلي اليابان وإيطاليا.

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