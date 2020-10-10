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“الراجحي” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030

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“الراجحي” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030

“الراجحي” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=911044
المناطق - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي بإنشاء جمعية الإعلام السياحي كجمعية أهلية بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 صفر 1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية متخصصة في الإعلام السياحي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية أحمد بن صالح الماجد، أن الوكالة تعمل بكل طاقتها لإصدار أكبر عدد من التراخيص لإنشاء جمعيات أهلية، مشيراً إلى وجود عدد من التراخيص تحت الإجراء حالياً.

يذكر أن الجمعية تحت إشراف وزارة السياحة وتهدف إلى توعية المجتمع بالمرافق السياحية والمحافظة عليها وتعزيز السياحة الداخلية من خلال الإعلام السياحي، كما تتطلع الوزارة من خلال الموافقة على إنشاء الجمعية إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة السياحة في المملكة.

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