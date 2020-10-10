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عملية نوعية ونادرة لاستبدال مفصل عظمة الزند لمريض بمستشفى النماص

عملية نوعية ونادرة لاستبدال مفصل عظمة الزند لمريض بمستشفى النماص
http://almnatiq.net/?p=911046
المناطق - عسير

نجح فريق طبي في مستشفى النماص بقيادة استشاري جراحة العظام الترميمية والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري في إجراء عملية نوعية ونادرة ؛ لاستبدال مفصل عظمة الزند بمرفق مريض في الثلاثين من العمر ، تعرض لحادث سقوط نتج عنه كسر مفتت وخلع بعظمة المرفق .

وبينت “ صحة عسير “ أن العملية تكللّت – ولله الحمد بالنجاح – .

وقد شارك في العملية أخصائي العظام الدكتور عبدالله معداوي والدكتور هيثم أمين والطبيب المقيم الدكتور محمد عنتار ، وأخصائية التخدير الدكتورة لينا ، وفني التخدير بدر علي الشهري .

جدير بالذكر أنه قد تم التعاقد مع الدكتور ماجد الشهري عبر برنامج ( رحال ) الأطباء الزائرين ، وذلك لدعم مستشفيات المنطقة وتوزيع الخدمات .

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