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تدشين نادي لإكتشاف وتطوير قدرات الايتام في دار الحضانة بالرياض

تدشين نادي لإكتشاف وتطوير قدرات الايتام في دار الحضانة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=911049
المناطق - الرياض

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم النادي التطويري في دار الحضانة الاجتماعية “نادي المبدعين ” الذي يستهدف أطفال الدار المشمولين بالرعاية من فئة الأيتام بحضور مجموعة من منسوبات الدار وفرع الوزارة.

بدأ برنامج التدشين “الذي روعي فيه تطبيق الإجراءات الوقائية “ببعض الفقرات المسرحية والعروض والكلمات الترحيبية لأطفال الدار وبمشاركة من فريق “كلنا طموح” التطوعي ثم تجول الحضور في مبنى النادي الذي ينقسم الى مجموعة من الاركان واستمعوا الى شرح وافي عن اهداف النادي المتمثلة في تنمية قدرات ومهارات الأطفال الإدراكية واكتشاف مواهبهم واكسابهم المهارات الحياتية المتنوعة من خلال اركان الفروسية والتركيب والتجميل وركن المستشفى والمطبخ والبقالة بالإضافة إلى تنمية الثروة اللغوية والمعرفية والخيال لدى الأطفال من خلال ركن القراءة .

وشكر الدكتور الحربي في كلمةً القاها بهذه المناسبة جميع القائمين على هذا المشروع التطويري في الدار موضحاً اهمية توفير مثل هذه الأجواء التعليمية الداخلية للأطفال لاسيما في فترة الجائحة للوصول بهم إلى النمو الاجتماعي المناسب وبناء شخصياتهم بشكل سليم ليكونوا جيلاً صالحاً ومساهماً في بناء وطنهم .

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