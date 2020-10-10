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نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”

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نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”

نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”
http://almnatiq.net/?p=911057
المناطق - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رعى معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، اليوم بالرياض، حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر” الذي أقامته وزارة الداخلية بمشاركة هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وشركة علم.
و بدأ الحفل بكلمة معالي نائب وزير الداخلية التي نقل خلالها شكر وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود للمشاركين والمشاركات على ما قدموه من أفكار في خدمة العمل الأمني، وشكره للقائمين على إنجاح “تحدي أبشر”، مؤكداً معاليه حرص الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية على فتح قنوات التواصل مع الفئات المبدعة من شباب وشابات الوطن.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي وفتح المجال للجميع في تطوير منظومة الخدمات المقدمة على منصة أبشر ، مبينا أن الأعداد الكبيرة التي تقدمت بأفكارها مصدر اعتزاز وفخر ويعزز الثقة في أبناء الوطن.
وشكر معاليه في نهاية الكلمة الفائزين مباركاً لهم تحكيم أفكارهم وفوزها بالتحدي متمنياً لهم التوفيق.
تلا ذلك تكريم الشركاء الذين ساهموا في نجاح ” تحدي أبشر”، ثم أعلنت النتيجة العامة بتكريم الثلاثة الأوائل في كل من مسار الخدمات القائمة و الخدمات الجديدة.
وحصل المركز الأول في كل مسار على جائزة نقدية مقدارها 100 ألف ريال، و المركز الثاني من كل مسار على 50 ألف ريال، و المركز الثالث من كل مسار على 20 ألف ريال .
وستكون جميع الأفكار الـ (20) التي وصلت للمرحلة النهائية، محل التطوير في واحة أبشر وسيعمل أصحابها على تطويرها مع منسوبي أبشر ليتم الاستفادة منها.
حضر حفل الإعلان صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومعالي رئيس مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت ، و الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي .

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