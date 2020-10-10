احدث الأخبار

قرقاش: وجود الجيش التركي بقطر سبب عدم استقرار الخليج.. وإعادة لـ”علاقات استعمارية”
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرعى الشوط السابع من سباقات نادي الفروسية الـ 18 على كأس الإمارة
أبرز المواد
 إيران.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا
أبرز المواد
 نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”
أبرز المواد
 ترمب يحضر أول مناسبة عامة منذ إصابته بكورونا
أبرز المواد
 النيابة تأمر بحجز الفنانة هيا الشعيبي بعد نشر فيديو إباحي على “السناب شات”
أبرز المواد
 تدشين نادي لإكتشاف وتطوير قدرات الايتام في دار الحضانة بالرياض
منطقة الرياض
 عملية نوعية ونادرة لاستبدال مفصل عظمة الزند لمريض بمستشفى النماص
أبرز المواد
 “الراجحي” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030
أبرز المواد
 غضب في أنقرة ضد حكومة “أردوغان” بسبب مقاطعة السعوديين للمنتجات التركية!
أبرز المواد
 منتدى الأسرة السعودية ٢٠٢٠ يبحث “الأسرة في مواجهة الأزمات”
أبرز المواد
 حسين عبدالغني يفاجئ الوسط الرياضي ويقرر اعتزال كرة القدم
أبرز المواد
قرقاش: وجود الجيش التركي بقطر سبب عدم استقرار الخليج.. وإعادة لـ”علاقات استعمارية”

قرقاش: وجود الجيش التركي بقطر سبب عدم استقرار الخليج.. وإعادة لـ”علاقات استعمارية”

أبرز المواد
وكيل إمارة الرياض يرعى الشوط السابع من سباقات نادي الفروسية الـ 18 على كأس الإمارة

وكيل إمارة الرياض يرعى الشوط السابع من سباقات نادي الفروسية الـ 18 على كأس الإمارة

أبرز المواد
إيران.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

إيران.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أبرز المواد
نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”

نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”

أبرز المواد

قرقاش: وجود الجيش التركي بقطر سبب عدم استقرار الخليج.. وإعادة لـ”علاقات استعمارية”

قرقاش: وجود الجيش التركي بقطر سبب عدم استقرار الخليج.. وإعادة لـ”علاقات استعمارية”
http://almnatiq.net/?p=911066
المناطق - الرياض

انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي برر فيها سبب وجود قوات تركية في قطر.

 وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر، قائلا إن “تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة”.

ورأى قرقاش أن أردوغان “يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا”.

 ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الوجود العسكري التركي في الخليج بأنه “طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه”.

وقال قرقاش إن “منطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق”.

غداة زيارته إلى قطر، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، بأن التواجد العسكري لبلاده في قطر “يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج”، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي إنه “يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة الرياض يرعى الشوط السابع من سباقات نادي الفروسية الـ 18 على كأس الإمارة

وكيل إمارة الرياض يرعى الشوط السابع من سباقات نادي الفروسية الـ 18 على كأس الإمارة
إيران.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

إيران.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا
نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”

نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*