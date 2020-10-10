للمرة الأولى.. مناورات مصرية روسية في البحر الأسود قبل نهاية العام الجاري

المناطق - وكالات

للمرة الأولى، تشارك مصر في تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا بالبحر الأسود، تجرى “قبل نهاية العام الجاري”، حسب ما أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية.

ونقلت “تاس” عن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، يوم الخميس، قوله إن القوات البحرية الروسية والمصرية ستجري تدريبات مشتركة في البحر الأسود.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيان: “في نوفوروسيسك عقد وفدا البحرية الروسية والمصرية مشاورات لمدة ثلاثة أيام حول إعداد وعقد تمرين جسر الصداقة المشترك – 2020.

وأوضح البيان أن “الدولتان ستعملان على وضع خطة التدريبات التي ستجرى في البحر الأسود والموافقة عليها للمرة الأولى”.

وخلال التدريبات، ستتدرب السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية والبحرية المصرية، بدعم من الطائرات، على الدفاع عن الممرات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

وتتضمن التدريبات، مناورات على نشر القوات وإعادة الإمدادات في البحر، وتفتيش السفن المشبوهة.

وسيجري البحارة الروس والمصريون تدريبات على جميع أنواع الحماية والدفاع في البحر وإطلاق الصواريخ والمدفعية باستخدام أسلحة محمولة على السفن.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن “التدريبات تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والروسية، بما يخدم الأمن والاستقرار في البحر، وتبادل الخبرات بين الأفراد في إحباط التهديدات المختلفة في مجالات الشحن المكثف”.

يأتي هذا في وقت قالت تقارير إن تركيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية في نطاق البحر الأسود منتصف أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وكانت لقطات مصورة، لم يتسن لـCNN، التحقق من صحتها أظهرت عملية نقل الجيش التركي أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز S-400 إلى مقاطعة سامسون في البحر الأسود.