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هيلاري تكشف عن اتفاق بين قيادات الإخوان وقطر.. الدوحة دفعت 100 مليون دولار أمريكي

هيلاري تكشف عن اتفاق بين قيادات الإخوان وقطر.. الدوحة دفعت 100 مليون دولار أمريكي

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هيلاري تكشف عن اتفاق بين قيادات الإخوان وقطر.. الدوحة دفعت 100 مليون دولار أمريكي

هيلاري تكشف عن اتفاق بين قيادات الإخوان وقطر.. الدوحة دفعت 100 مليون دولار أمريكي
http://almnatiq.net/?p=911075

كشفت مراسلات مُسرَّبة من إيميل هيلاري كلينتون، عن اتفاق بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ودولة قطر، دفعت بموجبها الدوحة 100 مليون دولار أمريكي.

وأكدت الوثائق التي تناقلها مغردون على هاشتاق #إيميلات_هيلاري، أن قطر اتفقت مع قيادات الإخوان من بينهم خيرت الشاطر لإنشاء قنوات تلفزيونية، وقامت بدفع 100 مليون دولار أمريكي.

كما أظهرت وثيقة ثانية رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري وكذلك الشأن التونسي عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان عام 2011.

وتأتي تسريبات وثائق هيلاري كلينتون، للرد على تصريحات وزير خارجية قطر، الذي زعم أن بلاده ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

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