ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..

المناطق - الرياض

توقع المهتم بالطقس، عبد الله الحربي، اليوم السبت، أن تضرب أول موجة برد 7 مناطق في المملكة يوم الاثنين المقبل؛ ونصح بتجهيز الملابس الثقيلة.

وأوضح “الحربي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن موجة البرد ستشمل مناطق “حائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والقصيم، والرياض، وشمال الشرقية”.

وأضاف: أن “أول موجة باردة هذا العام من بعد الغد، والصغرى تصل 12 درجة على المناطق الشمالية.. المهم جهزوا ملابس البرد بالنسبة للمناطق الساحلية.. فالانخفاض طفيف جدًا”.

وفي السياق، ذكر موقع “طقس العرب”، أن درجات الحرارة ستنخفض في العديد من مناطق المملكة على غير العادة، وبشكل نادر سابقٍ لأوانه، تستلزم ارتداء ملابس أكثر دفئًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

وأشار الموقع إلى أن “الأجزاء الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة حاليًا وخلال الأيام القادمة تتأثر بكتلة هوائية باردة يُعتبر تأثيرها على المنطقة نادرًا ومُبكرًا بالنسبة الوقت من العام، وهي مرافقة لتأثير مرتفع جوي”.