24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن

المناطق - الرياض

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 24 شاحنة إغاثية خلال المدة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020م، تستهدف محافظات: مأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وتعز، وتحمل على متنها 327 طنًا و420 كيلوغراما من السلال الغذائية، و5 أطنان من المواد الإيوائية المتنوعة، و19,000 كرتون من التمور، تزن 152 طنا و32 كيلوغراما.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.