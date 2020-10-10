احدث الأخبار

24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن
أبرز المواد
 بأول ظهور عام.. ترمب يهاجم الديمقراطيين ويشحن أنصاره
أبرز المواد
 مهرب يعرض رشوة مليون ريال على موظف سعودي في الجمارك لإدخال سجائر مهربة
أبرز المواد
 ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..
أبرز المواد
 هيلاري تكشف عن اتفاق بين قيادات الإخوان وقطر.. الدوحة دفعت 100 مليون دولار أمريكي
أبرز المواد
 للمرة الأولى.. مناورات مصرية روسية في البحر الأسود قبل نهاية العام الجاري
أبرز المواد
 الحرائق تواصل اجتياح سوريا.. والنيران تصل مسقط رأس بشار الأسد في اللاذقية
أبرز المواد
 قرقاش: وجود الجيش التركي بقطر سبب عدم استقرار الخليج.. وإعادة لـ”علاقات استعمارية”
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرعى الشوط السابع من سباقات نادي الفروسية الـ 18 على كأس الإمارة
أبرز المواد
 إيران.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا
أبرز المواد
 نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج “تحدي أبشر”
أبرز المواد
 ترمب يحضر أول مناسبة عامة منذ إصابته بكورونا
أبرز المواد
24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن

24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن

أبرز المواد
بأول ظهور عام.. ترمب يهاجم الديمقراطيين ويشحن أنصاره

بأول ظهور عام.. ترمب يهاجم الديمقراطيين ويشحن أنصاره

أبرز المواد
مهرب يعرض رشوة مليون ريال على موظف سعودي في الجمارك لإدخال سجائر مهربة

مهرب يعرض رشوة مليون ريال على موظف سعودي في الجمارك لإدخال سجائر مهربة

أبرز المواد
ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..

ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..

أبرز المواد

24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن

24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن
http://almnatiq.net/?p=911087
المناطق - الرياض

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 24 شاحنة إغاثية خلال المدة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020م، تستهدف محافظات: مأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وتعز، وتحمل على متنها 327 طنًا و420 كيلوغراما من السلال الغذائية، و5 أطنان من المواد الإيوائية المتنوعة، و19,000 كرتون من التمور، تزن 152 طنا و32 كيلوغراما.
وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

روابط ذات صلة

بأول ظهور عام.. ترمب يهاجم الديمقراطيين ويشحن أنصاره

بأول ظهور عام.. ترمب يهاجم الديمقراطيين ويشحن أنصاره
مهرب يعرض رشوة مليون ريال على موظف سعودي في الجمارك لإدخال سجائر مهربة

مهرب يعرض رشوة مليون ريال على موظف سعودي في الجمارك لإدخال سجائر مهربة
ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..

ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*