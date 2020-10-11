فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في إصابات كورونا يقترب من 27 ألفاً

المناطق - الرياض

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قفز بما يزيد على 26 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة تسجيل 26896 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام. كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.