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“يد تظهر من فراغ”.. تفاصيل صورة تثير الرعب والحيرة

“يد تظهر من فراغ”.. تفاصيل صورة تثير الرعب والحيرة
http://almnatiq.net/?p=911089
المناطق - الرياض

أصابت صورة أخذت لـ 15 عاملة في مصنع للنسيج في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست في عام 1900 الخوف والحيرة لدى المهتمين عبر الإنترنت حيث تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى عادية تماما، إلا أن أحد المستخدمين لفت إلى تفصيل مخفي في هذه الصورة العتيقة، ودعا المهتمين إلى محاولة تحديده.

واكتشف عدد من المستخدمين شيئا أربكهم وأثار حيرتهم، يتمثل في يد غريبة ألقيت على كتف إحدى النساء في الصورة، وفقا لموقع (روسيا اليوم).

هذا التفصيل أثار رعب البعض، حتى أن أحدهم علق قائلا: «لقد فات الوقت بالنسبة لي، كنت سأمضي إلى الفراش، والآن أنا خائف بعد رؤيتي لهذه اليد».

وما زاد من هلع البعض، أن العاملة خلف السيدة التي ظهرت يد على كتفها، تقف عاقدة يديها على صدرها مثل الأخريات، ما دفع أحد المعلقين إلى القول إن «اليد تبدو وكأنها ظهرت من فراغ».

العض فسر هذا التفصيل الدخيل على الصورة، بأنه من مظاهر قوى الطبيعة الخارقة، فيما سخر آخرون مرجحين أن يكون في الأمر عملية خداع بصري، أو خلل أثناء عملية طبع الصورة، إلا أن أنصار الظواهر الخارقة تمسكوا برأيهم بأن اليد حقيقية، وهي لشبح ما قرر أن يعلن عن نفسه، وأن يتحدى عقول الأحياء بتخفيه في هذه الصورة الجماعية.

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