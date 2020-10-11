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“يد تظهر من فراغ”.. تفاصيل صورة تثير الرعب والحيرة

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مؤتمر دولي يناقش سبل تكامل الموانيء العربية

مؤتمر دولي يناقش سبل تكامل الموانيء العربية

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مؤتمر دولي يناقش سبل تكامل الموانيء العربية

مؤتمر دولي يناقش سبل تكامل الموانيء العربية
http://almnatiq.net/?p=911094
المناطق - الرياض

بدأت اليوم في الإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحرى واللوجيستيات “مارلوج” في نسخته التاسعة، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان “آثار الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانىء”، بحضور محافظا الإسكندرية محمد الشريف، ومطروح خالد شعيب، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ومدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار.
ويناقش المؤتمر فرص الاستفادة من المشاريع العملاقة وسبل التكامل بين الموانئ العربية التي تمتلك السواحل الطولية.

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