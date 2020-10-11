احدث الأخبار

“الإيسيسكو”: على العالم الإسلامي جعل النساء خياراً إستراتيجياً في التنمية
أبرز المواد
 شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تكشف نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
أبرز المواد
 حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولار
أبرز المواد
 “يد تظهر من فراغ”.. تفاصيل صورة تثير الرعب والحيرة
أبرز المواد
 فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في إصابات كورونا يقترب من 27 ألفاً
أبرز المواد
 المملكة تتبنى معيارا عالميا لمحو الأمية الرقمية وزيادة أمان “الإنترنت” للأطفال
أبرز المواد
 مؤتمر دولي يناقش سبل تكامل الموانيء العربية
أبرز المواد
 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة لمحافظات اليمن
أبرز المواد
 بأول ظهور عام.. ترمب يهاجم الديمقراطيين ويشحن أنصاره
أبرز المواد
 مهرب يعرض رشوة مليون ريال على موظف سعودي في الجمارك لإدخال سجائر مهربة
أبرز المواد
 ابتدء من الأثنين .. موجة برد تضرب 7 مناطق في المملكة ..
أبرز المواد
“الإيسيسكو”: على العالم الإسلامي جعل النساء خياراً إستراتيجياً في التنمية

“الإيسيسكو”: على العالم الإسلامي جعل النساء خياراً إستراتيجياً في التنمية

أبرز المواد
شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة

شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة

أبرز المواد
هيئة المهندسين تكشف نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

هيئة المهندسين تكشف نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

أبرز المواد
حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولار

حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولار

أبرز المواد

هيئة المهندسين تكشف نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

هيئة المهندسين تكشف نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
http://almnatiq.net/?p=911102
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة، ويتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع “قياس”.
وكان المختبرون قد أجروا اختبارهم حضورياً في مراكز المركز الوطني للقياس “قياس” على مستوى المملكة، وذلك يوم السبت 3 أكتوبر 2020م.
ويعدّ اختبار المهندس المهني اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل ويرغبون في الحصول رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.
ويقيس الاختبار الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج وحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل العاملين على رتبة مهندس.
وينفذ المركز الوطني للقياس نوعين من هذه الاختبارات هما: أساسيات الهندسة، وأساسيات العمارة.

روابط ذات صلة

“الإيسيسكو”: على العالم الإسلامي جعل النساء خياراً إستراتيجياً في التنمية

“الإيسيسكو”: على العالم الإسلامي جعل النساء خياراً إستراتيجياً في التنمية
شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة

شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة
حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولار

حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*