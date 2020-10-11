شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة

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المناطق - الرياض

واقعة غريبة شهدها حفل زفاف مصري، جمع عددا كبيرا من نجوم الفن ولاعبي كرة القدم في مصر، مساء الجمعة، بعدما تحول لقاء صلح يجمع الفنان أحمد فهمي ولاعب الكرة بنادي الزمالك المصري شيكابالا إلى شجار.

تلك الواقعة التي حدثت بين ثنائي تجمعهما صداقة قديمة، إلا أن اختلاف الانتماءات الرياضية تسبب في تعكير صفو الصداقة، خاصة أن فهمي معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي المصري، فيما يعد شيكابالا قائدا للمنافس التقليدي الزمالك.

حيث كان شيكابالا يشعر بالغضب من فهمي، بسبب خروجه بعد إحدى المباريات التي جمعت الأهلي بالزمالك، لينتقد فيها صديقه ويعبر عن غضبه من أفعاله التي يقوم بها خلال المباريات.

وكان شيكابالا يرغب من صديقه أن يتواصل معه قبل أن يخرج وينتقده علنا، بدلا من القيام بتصرفات الجمهور، خاصة أن هناك علاقة صداقة تجمعهما.

فهمي، الذي تردد أنه حاول من قبل حل الخلاف وإزالة سوء التفاهم، قرر أن يستغل وجود حفل زفاف يجمعهما وتوجه إلى شيكابالا من أجل مصافحته وحل الخلاف، وهو الأمر الذي تم بوساطة من بعض الأصدقاء، كان من بينهم الموزع الموسيقي نادر حمدي.

وفي الفيديو الذي انتشر عقب حفل الزفاف، ظهر الثنائي وهما ينهيان الأمر ويتبادلان الحديث.

إلا أن الأمر تطور كلاميا وازدادت حدته، ما دفع نادر حمدي إلى الدخول بينهما واصطحاب أحمد فهمي بعيدا حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك.

مصور الفيديو خرج في فيديو آخر ليؤكد أنه كان يقوم بالتصوير من أجل رصد المصالحة التي تتم بين الثنائي من أجل نشرها، لكنه فوجئ بتحول الأمر إلى شجار لذلك قرر أن يوقف التصوير.

وحينما رأى بعض الروايات غير الصحيحة تخرج حول الواقعة، قرر أن ينشر الفيديو للجميع حتى يعلموا حقيقة ما حدث، وذلك في الوقت الذي خرج فهمي ليعلق على الأمر عبر حسابه على “فيسبوك”.

بعدما كتب قائلا “أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر”، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث ضجة، ما دفع فهمي لتعطيل الحساب.

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