احدث الأخبار

المعارضة التركية: أردوغان يهرع إلى قطر كلما انهارت الليرة
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء “
منطقة تبوك
 ترامب يتحدث علنا: أشعر بصحة رائعة ولدينا أدوية لكورونا
أبرز المواد
 مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية
أبرز المواد
 تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثيةباتجاه المملكة
أبرز المواد
 شاهد.. مصلون يطردون خطيباً حوثياً بصنعاء نعتهم بالجبناء
أبرز المواد
 “الإيسيسكو”: على العالم الإسلامي جعل النساء خياراً إستراتيجياً في التنمية
أبرز المواد
 شاهد.. صلح بين فنان مصري ولاعب كرة شهير يتحول إلى مشاجرة
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تكشف نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
أبرز المواد
 حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولار
أبرز المواد
 “يد تظهر من فراغ”.. تفاصيل صورة تثير الرعب والحيرة
أبرز المواد
 فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في إصابات كورونا يقترب من 27 ألفاً
أبرز المواد
المعارضة التركية: أردوغان يهرع إلى قطر كلما انهارت الليرة

المعارضة التركية: أردوغان يهرع إلى قطر كلما انهارت الليرة

أبرز المواد
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء “

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء “

منطقة تبوك
ترامب يتحدث علنا: أشعر بصحة رائعة ولدينا أدوية لكورونا

ترامب يتحدث علنا: أشعر بصحة رائعة ولدينا أدوية لكورونا

أبرز المواد
مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية

مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية

أبرز المواد

ترامب يتحدث علنا: أشعر بصحة رائعة ولدينا أدوية لكورونا

ترامب يتحدث علنا: أشعر بصحة رائعة ولدينا أدوية لكورونا
http://almnatiq.net/?p=911126
المناطق - الرياض

أطلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدون كمامة، على المئات من أنصاره السبت، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ أصيب بكوفيد-19، معلنا من شرفة البيت الأبيض أنه يشعر بأنه “في حالة رائعة”.

وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها. وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام”.

وقال ترامب أمام الحشد:” أشعر بخير.. صحتي ممتازة”، مضيفا أن بلاده “تمتلك أدوية وعلاجات لمكافحة كورونا وقد أنتجنا لقاحات سيتم طرحها قريبا”.

وكان ترامب قد كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى ثلاث ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة، إن ترامب سيجري فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.

وتظهر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد تراجع ترامب بفارق رقم في خانة العشرات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن الفجوة بين المرشحين تراجعت في الولايات المتأرجحة المتوقع أن تحسم الفوز في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب إن رئاسة بايدن ستقود إلى انعدام القانون وذلك في إطار سعيه لربط نائب الرئيس السابق باضطرابات اندلعت بعد وفاة أميركيين من أصول إفريقية خلال احتجازهم. واتهم بايدن الرئيس الأميركي بتأجيج العنف بخطابه.

ويعتزم ترامب حضور مؤتمر انتخابي في فلوريدا يوم الاثنين، وهي ولاية حاسمة بالنسبة لمسعاه في الفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب أمس الجمعة لقناة فوكس نيوز، إنه خضع لفحص جديد للفيروس، لكنه لم يكشف عن نتيجته. وأضاف أنه توقف عن تناول أدوية، مؤكدا أنه “يشعر بأنه قوي حقا”.

ولم يكشف البيت الأبيض عن نتيجة آخر فحص لترامب، وأحجم عن تحديد موعد آخر نتيجة سلبية للرئيس.

وواجه ترامب وإدارته انتقادات على التعامل مع الوباء والتراخي في مسألة وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في البيت الأبيض وكذلك على نشر رسائل متضاربة في الأيام القليلة الماضية عن مدى خطورة مرض الرئيس.

روابط ذات صلة

المعارضة التركية: أردوغان يهرع إلى قطر كلما انهارت الليرة

المعارضة التركية: أردوغان يهرع إلى قطر كلما انهارت الليرة
مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية

مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية
تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثيةباتجاه المملكة

تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثيةباتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*