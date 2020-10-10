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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء “

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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء “

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء “
http://almnatiq.net/?p=911133
المناطق- تبوك:

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي حملة ” لنجعلها خضراء” بموقع التشجير الوطني الأول شرق مدينة تبوك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتطوعية ضمن مبادرة الوزارة التي تستهدف الوصول إلى استزراع 10 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال فترة الحملة من 10 أكتوب وحتى 30 أبريل بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وأوضح المهندس الرويلي أنّ فرع وزارة البيئة بتبوك سيحرص على أن تسهم – بمشيئة الله – هذه الحملة في غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية التي فيها مشيراً إلى أنه وبتحقيق ذلك سيساعد في الحفاظ على الأشجار وتوسيع الرقعة الخضراء في المنطقة.
وأضاف أن الحملة ستسهم في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار التصحر واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.
وأكد أنّ هذه الجهود تأتي مكملة لأهداف الوزارة في الحفاظ على البيئة وأنّ هذا العمل الوطني هو طريق الجميع لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح هذا اليوم داعياً الجميع للمشاركة في حملات التشجير والمحافظة على البيئة.

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