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طبيب البيت الأبيض : ترامب لم يعد يشكل خطورة على الآخرين كناقل لفيروس كورونا

طبيب البيت الأبيض : ترامب لم يعد يشكل خطورة على الآخرين كناقل لفيروس كورونا

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طبيب البيت الأبيض : ترامب لم يعد يشكل خطورة على الآخرين كناقل لفيروس كورونا

طبيب البيت الأبيض : ترامب لم يعد يشكل خطورة على الآخرين كناقل لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=911138
المناطق - الرياض

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.
وقال كونلي في بيان : “يسرّني أن أعلن أنه بالإضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكن من وقف الحجر الصحي بشكل آمن، فإن اختبار “بي سي آر” هذا الصباح يظهر، وفقا للمعايير المعترف بها حاليا، أن الرئيس لم يعد مصدرا لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين”.
وأضاف البيان أن الرئيس ترامب بات لم يعد يعاني من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت في تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.

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